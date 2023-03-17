В турецкой политике может появиться новый Реджеп Тайип Эрдоган

Полный тёзка турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана подал документы для участия в парламентских выборах, которые пройдут 14 мая. Как пишет TGRT, 24-летний юноша с громкими именем и фамилией намерен представлять интересы молодёжи.

Документы молодого Реджепа Тайипа Эрдогана из Невшехира были успешно зарегистрированы. Парень признался, что заручился поддержкой местных жителей, потому что его имя совпадает с именем президента. В случае избрания он намерен представлять интересы молодёжи. Примечательно, что имя молодой человек получил в честь нынешнего турецкого лидера.