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17 марта, 12:34

В турецкой политике может появиться новый Реджеп Тайип Эрдоган

TGRT Haber: 24-летний тёзка Эрдогана выдвинул кандидатуру на парламентских выборах в Турции

<p>Кандидат в депутаты турецкого парламента Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © <a href="https://akdenizpazar.com/nevsehirli-recep-tayyip-erdogan-ak-partiden-aday-adayi-oldu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Akdenizpazar</a></p>

Кандидат в депутаты турецкого парламента Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Akdenizpazar

Полный тёзка турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана подал документы для участия в парламентских выборах, которые пройдут 14 мая. Как пишет TGRT, 24-летний юноша с громкими именем и фамилией намерен представлять интересы молодёжи.

Документы молодого Реджепа Тайипа Эрдогана из Невшехира были успешно зарегистрированы. Парень признался, что заручился поддержкой местных жителей, потому что его имя совпадает с именем президента. В случае избрания он намерен представлять интересы молодёжи. Примечательно, что имя молодой человек получил в честь нынешнего турецкого лидера.

"Я родился спустя три дня после того, как наш нынешний президент был посажен в тюрьму за то, что прочитал стихотворение. Мой отец, который очень любит нашего президента, в знак солидарности с ним дал мне имя Реджеп Тайип", — признался кандидат.

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Турецкая оппозиция выступила с дерзким заявлением в адрес России

Ранее Лайф писал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к проведению выборов президента и парламента. Турецкая оппозиция также объявила имя соперника Эрдогана, им стал председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Лидеры пяти партий страны, входящих в оппозиционное движение "Народный альянс", а также мэры Анкары и Стамбула в случае победы Кылычдароглу станут вице-президентами. Выборы должны состояться 14 мая.

Оксана Попова
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