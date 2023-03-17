Турецкая оппозиция выступила с дерзким заявлением в адрес России

Турецкая оппозиция в случае победы на выборах намерена напомнить России о своём членстве в НАТО. Такое дерзкое заявление озвучил Унал Чевикёз — советник единого кандидата от оппозиции на предстоящем плебисците Кемаля Кылычдароглу.

"В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом Североатлантического альянса", — заявил он в интервью изданию Politico.

Чевикёз добавил, что в случае победы оппозиция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Напомним, что выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая. Основным соперником действующего турецкого лидера Реджепа Эрдогана является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. По мнению некоторых экспертов, при поддержке со стороны прокурдской "Партии демократии народов" (HDP) он способен обойти Эрдогана уже в первом туре.