Кемалю Кылычдароглу предрекли победу в первом туре выборов президента Турции

Победу в президентских выборах в Турции может одержать оппозиция в лице её единого кандидата Кемаля Кылычдароглу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к турецкой оппозиции.

По его данным, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу при поддержке со стороны прокурдской "Партии демократии народов" (HDP) способен обойти Реджепа Тайипа Эрдогана уже в первом туре.

Как писал Лайф, кандидатом турецкой оппозиции на выборах президента, которые пройдут 14 мая, стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу. В случае его победы лидеры пяти партий страны, входящих в оппозиционный "Народный альянс", а также мэры Анкары и Стамбула станут вице-президентами. При этом отношения с Россией сохранятся во всех вопросах. Таким образом Кылычдароглу стал соперником нынешнего президента Реджепа Эрдогана, который выдвинул свою кандидатуру ещё в июне прошлого года.