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11 марта, 15:22

Кемалю Кылычдароглу предрекли победу в первом туре выборов президента Турции

Турецкая оппозиция допустила победу Кылычдароглу в первом туре президентских выборов

<p>Кемаль Кылычдароглу. Обложка © ТАСС / ZUMA</p>

Кемаль Кылычдароглу. Обложка © ТАСС / ZUMA

Победу в президентских выборах в Турции может одержать оппозиция в лице её единого кандидата Кемаля Кылычдароглу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к турецкой оппозиции.

По его данным, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу при поддержке со стороны прокурдской "Партии демократии народов" (HDP) способен обойти Реджепа Тайипа Эрдогана уже в первом туре.

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Как писал Лайф, кандидатом турецкой оппозиции на выборах президента, которые пройдут 14 мая, стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу. В случае его победы лидеры пяти партий страны, входящих в оппозиционный "Народный альянс", а также мэры Анкары и Стамбула станут вице-президентами. При этом отношения с Россией сохранятся во всех вопросах. Таким образом Кылычдароглу стал соперником нынешнего президента Реджепа Эрдогана, который выдвинул свою кандидатуру ещё в июне прошлого года.

Николь Вербер
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