В турецкой оппозиции рассказали, как будут строить отношения с РФ в случае победы их кандидата
Соперник Эрдогана на выборах Кылычдароглу в случае победы хочет сохранить отношения с РФ
Лидер Народно-республиканской партии (CHP), кандидат от оппозиции на грядущих выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу в случае победы намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне. Об этом заявил заместитель главы партии по международным отношениям Унал Чевикёз.
"Мы пока не знаем, представитель какой партии [в случае победы] получит портфель министра иностранных дел, но внешняя политика будет выстраиваться согласно манифесту партий. Связывать её с кандидатурой Кылычдароглу нельзя", — приводит слова Чевикёза РИА "Новости".
По словам политика, в случае победы новое правительство будет выстраивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров, как это происходит сейчас при Реджепе Тайипе Эрдогане и Партии справедливости и развития (AKP).
"Мы будем учитывать при выстраивании отношений с РФ, что между нашими странами — давние исторические отношения, при этом мы будем учитывать и членство Турции в НАТО, чтобы внешняя политика велась в равной степени", — подчеркнул замглавы CHP.
Напомним, 6 марта турецкая оппозиция объявила имя единого кандидата на выборах президента, которые состоятся 14 мая. Им стал 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Лидеры пяти партий страны, входящих в оппозиционный "Народный альянс", а также мэры Анкары и Стамбула в случае победы Кылычдароглу станут вице-президентами. Из дорожной карты альянса следует, что оппозиция готовит переход к усиленной парламентской форме правления. Эрдоган выдвинул свою кандидатуру ещё в июне прошлого года.
ТАСС / Zuma