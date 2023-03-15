СМИ узнали о планах Турции одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО в мае

Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс перед выборами президента страны, которые состоятся 14 мая. Об этом пишет Reuters.

"Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО, отдельно от заявки Швеции, в преддверии выборов, которые состоятся 14 мая", — отмечается в публикации.

Ожидается, что турецкий парламент ратифицирует данное решение до конца своей сессии в середине апреля.