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15 марта, 10:33

СМИ узнали о планах Турции одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО в мае

Reuters: Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО перед выборами 14 мая

Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс перед выборами президента страны, которые состоятся 14 мая. Об этом пишет Reuters.

"Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО, отдельно от заявки Швеции, в преддверии выборов, которые состоятся 14 мая", — отмечается в публикации.

Ожидается, что турецкий парламент ратифицирует данное решение до конца своей сессии в середине апреля.

Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами Североатлантического альянса к середине лета текущего года.

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ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Артур Белкин
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