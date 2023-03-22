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22 марта, 11:30

Главный соперник Эрдогана подал заявку в ЦИК для участия в выборах президента Турции

Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу подал заявку для регистрации на выборы в президенты Турции

Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу, который является единым кандидатом от оппозиции, подал заявку в ЦИК для участия в президентских выборах. Об этом сообщает в среду телеканал Sözcü-TV.

Напомним, что выборы президента и Парламента Турции пройдут 14 мая. Действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в качестве кандидата накануне, 21 марта. Лайф писал, что в турецкой политике может появиться ещё один Реджеп Эрдоган — 24-летний тёзка президента тоже выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах в Турции.

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Ранее единый кандидат от шести оппозиционных партий республики Кемаль Кылычдароглу заявил, что новые испытания в отношениях Москвы и Анкары маловероятны при его приходе к власти. Вместе с тем турецкая оппозиция в случае победы на выборах намерена напомнить России о своём членстве в НАТО.

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Getty Images / Chris McGrath

Марина Калегина
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