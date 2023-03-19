Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: Новые испытания в отношениях с РФ маловероятны

Новые испытания в отношениях Москвы и Анкары маловероятны при приходе оппозиции к власти в Турции. Об этом сообщил единый кандидат от шести оппозиционных партий республики Кемаль Кылычдароглу. По его словам, РФ является важным партнёром, однако иногда между странами есть разногласия.

"Это естественно, когда речь идёт о суверенном государстве. Позиция внешней политики Турции в отношении РФ известна, как и позиция РФ в отношении Турции. Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменения позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, думаю, будут укреплены", — отметил он в беседе с изданием Medya Günlüğü, напомнив о желании развивать отношения с РФ на уровне институтов, а не лидеров.

Кылычдароглу добавил, что в отношениях между странами самым важным фактором должно стать доверие. По его мнению, государства не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Кандидат также отметил, что оппозиция не одобряет спецоперацию на Украине и выступает за территориальную целостность Незалежной. По его словам, нужно достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом потенциал Турции как успешного посредника известен, подчеркнул Кылычдароглу.

Говоря о соблюдении санкций, он заявил, что принятые в рамках резолюций Организации Объединённых Наций ограничения надо соблюдать, а остальные — в зависимости от динамики отношений между государствами. Кылычдароглу также отметил, что отправил президенту Сирии Башару Асаду письмо с соболезнованиями в связи с мощными землетрясениями. Он обратил внимание на важность налаживания диалога с Дамаском.