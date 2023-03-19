Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в выступлении против проекта АЭС "Аккую" в угоду Западу
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Обложка © Telegram / АЭС "Аккую"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в выступлении против российско-турецкого проекта атомной электростанции "Аккую". Свои мысли на этот счёт он высказал на церемонии открытия завода по производству карбида бора.
"Мы реализуем проекты по переходу на зелёную энергетику, в том числе за счёт природного газа и атомной энергии. Оппозиция и близкие к ней говорят, что хотят посетить "Аккую". Я сказал нашим друзьям: "Устройте им прогулку. Они туда поехали, им понравилось, а потом говорят: не будем реализовывать". Что это за логика такая, что за мышление?" — возмутился Эрдоган.
Турецкий лидер также выразил надежду, что граждане его страны на президентских выборах не проголосуют за лидеров оппозиции, после прихода к власти которых в Турции вновь начнутся отключения электричества. До этого, к слову, Эрдоган говорил, что оппозиция играет на руку Западу, намереваясь провести "ревизию" на "Аккую".
Напомним, "Аккую" является первой атомной электростанцией, возводящейся в Турции. Строительство первого энергоблока с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. В то же время это первый в мире проект АЭС, который реализуется по модели BOO (build – own – operate — "строй – владей – эксплуатируй"). Таким образом, Россия построит станцию, будет ею владеть и её эксплуатировать. Всего планируется создать четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.
Напомним, что выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая. Основным соперником действующего турецкого лидера Реджепа Эрдогана является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. По мнению некоторых экспертов, при поддержке со стороны прокурдской Партии демократии народов (HDP) он способен обойти Эрдогана уже в первом туре.