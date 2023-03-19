Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в выступлении против проекта АЭС "Аккую" в угоду Западу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в выступлении против российско-турецкого проекта атомной электростанции "Аккую". Свои мысли на этот счёт он высказал на церемонии открытия завода по производству карбида бора.

"Мы реализуем проекты по переходу на зелёную энергетику, в том числе за счёт природного газа и атомной энергии. Оппозиция и близкие к ней говорят, что хотят посетить "Аккую". Я сказал нашим друзьям: "Устройте им прогулку. Они туда поехали, им понравилось, а потом говорят: не будем реализовывать". Что это за логика такая, что за мышление?" — возмутился Эрдоган.

Турецкий лидер также выразил надежду, что граждане его страны на президентских выборах не проголосуют за лидеров оппозиции, после прихода к власти которых в Турции вновь начнутся отключения электричества. До этого, к слову, Эрдоган говорил, что оппозиция играет на руку Западу, намереваясь провести "ревизию" на "Аккую".

Напомним, "Аккую" является первой атомной электростанцией, возводящейся в Турции. Строительство первого энергоблока с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. В то же время это первый в мире проект АЭС, который реализуется по модели BOO (build – own – operate — "строй – владей – эксплуатируй"). Таким образом, Россия построит станцию, будет ею владеть и её эксплуатировать. Всего планируется создать четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.