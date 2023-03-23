В парламенте Турции приняли протокол о членстве Финляндии в НАТО

Напомним, НАТО ожидает пополнения: новыми членами альянса к середине лета должны стать Финляндия и Швеция. На сегодняшний день ратификация документов, которые нужны для вступления Хельсинки и Стокгольма, прошла в 28 из 30 государств, остались только Венгрия и Турция. И если процесс ратификации членства Финляндии в НАТО Анкара начала, то со Швецией сложнее — её членство будет зависеть от шагов Стокгольма.