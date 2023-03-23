В парламенте Турции приняли протокол о членстве Финляндии в НАТО
TRT Haber: Парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в НАТО
Комиссия по внешнеполитическим вопросам Великого национального собрания (парламента) Турции приняла протокол о ратификации членства Финляндии в НАТО. Далее документ поступит на рассмотрение Генассамблеи. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
"Членство Финляндии в НАТО принято Комиссией по внешнеполитическим вопросам турецкого парламента", — передаёт СМИ.
Напомним, НАТО ожидает пополнения: новыми членами альянса к середине лета должны стать Финляндия и Швеция. На сегодняшний день ратификация документов, которые нужны для вступления Хельсинки и Стокгольма, прошла в 28 из 30 государств, остались только Венгрия и Турция. И если процесс ратификации членства Финляндии в НАТО Анкара начала, то со Швецией сложнее — её членство будет зависеть от шагов Стокгольма.
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