Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
Церемония, состоявшаяся в президентском дворце, стала последним из внутренних мероприятий на пути присоединения Финляндии к Cевероатлантическому альянсу.
Ранее генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами НАТО к середине лета текущего года. На сегодняшний день, по его словам, ратификация документов, которые нужны для вступления стран, прошла в 28 из 30 стран, остались только Турция и Венгрия.