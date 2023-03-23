Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Ранее генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами НАТО к середине лета текущего года. На сегодняшний день, по его словам, ратификация документов, которые нужны для вступления стран, прошла в 28 из 30 стран, остались только Турция и Венгрия.