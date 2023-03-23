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23 марта, 12:31

Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Церемония, состоявшаяся в президентском дворце, стала последним из внутренних мероприятий на пути присоединения Финляндии к Cевероатлантическому альянсу.

Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Ранее генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами НАТО к середине лета текущего года. На сегодняшний день, по его словам, ратификация документов, которые нужны для вступления стран, прошла в 28 из 30 стран, остались только Турция и Венгрия.

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Никита Никонов
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