Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Парламент Швеции поддержал членство страны в НАТО. За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, против — 37. Подавляющее большинство политических сил в стране с самого начала поддерживали это решение, против выступали только Левая партия и Партия зелёных. Обе политсилы внесли свои предложения по законодательному закреплению того, что ядерное оружие не может находиться на территории Швеции в случае присоединения к НАТО.

Отметим, что решение о вступлении Швеции в альянс повлечёт за собой несколько изменений в законодательстве. Среди прочего предлагается, чтобы в случае угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться к НАТО за военной поддержкой. Кроме того, местное правительство будет иметь право просить союзников о такой поддержке для предотвращения нарушений территориальной целостности, причём как в военное, так и в мирное время.