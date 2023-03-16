Песков напомнил, что Россия не представляла угрозы для Финляндии и Швеции

В Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса. Об этом в беседе с журналистами в четверг рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что наша страна никогда не представляла и не представляет угрозы для своих партнёров, желающих войти в состав НАТО. При этом Финляндия и Швеция, в свою очередь, никогда не были настроены против России, сказал Песков.

"Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции. Мы неоднократно говорили, что Россия никоим образом не представляет угрозы для этих стран, ибо у нас нет никаких споров с этим странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссийскими. Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них", — пояснил представитель Кремля.