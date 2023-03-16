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Регион
Опубликовано 16 марта 2023, 12:40

Песков напомнил, что Россия не представляла угрозы для Финляндии и Швеции

Песков: В Кремле неоднократно выражали сожаление о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО

В Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса. Об этом в беседе с журналистами в четверг рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что наша страна никогда не представляла и не представляет угрозы для своих партнёров, желающих войти в состав НАТО. При этом Финляндия и Швеция, в свою очередь, никогда не были настроены против России, сказал Песков.

"Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции. Мы неоднократно говорили, что Россия никоим образом не представляет угрозы для этих стран, ибо у нас нет никаких споров с этим странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссийскими. Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них", пояснил представитель Кремля.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами Североатлантического альянса к середине лета текущего года. На сегодняшний день, по словам Столтенберга, ратификация документов, которые нужны для вступления финнов и шведов в НАТО, прошла в 28 из 30 стран – членов военно-политического блока, остались только Турция и Венгрия.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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