"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 15:03

Турция начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО

Эрдоган: Турция решила начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО

Турция готова начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё, которые были посвящены теме вступления страны в Североатлантический альянс.

"Финляндия предприняла конкретные шаги для выполнения условий меморандума, необходимые для вступления в альянс. Мы готовы и приняли решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО. Уверены, что Финляндия сыграет активную роль в обеспечении безопасности альянса", — подчеркнул турецкий лидер.

Также известно, что Анкара может провести голосование по ратификации членства Финляндии в альянсе до 14 мая (до общенациональных выборов в республике). Эрдоган выразил уверенность, что вопрос со вступлением страны в альянс решится до этого дня. Что касается Швеции, то её членство будет зависеть от шагов Стокгольма, добавил он.

СМИ узнали о планах Турции одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО в мае

СМИ узнали о планах Турции одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО в мае

Иная ситуация обстоит с заявкой Швеции. После акции с сожжением Корана в Стокгольме Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Турция
  • Финляндия
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров