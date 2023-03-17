Турция начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО

Турция готова начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё, которые были посвящены теме вступления страны в Североатлантический альянс.

"Финляндия предприняла конкретные шаги для выполнения условий меморандума, необходимые для вступления в альянс. Мы готовы и приняли решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО. Уверены, что Финляндия сыграет активную роль в обеспечении безопасности альянса", — подчеркнул турецкий лидер.

Также известно, что Анкара может провести голосование по ратификации членства Финляндии в альянсе до 14 мая (до общенациональных выборов в республике). Эрдоган выразил уверенность, что вопрос со вступлением страны в альянс решится до этого дня. Что касается Швеции, то её членство будет зависеть от шагов Стокгольма, добавил он.