Глава МИД Турции резко отреагировал на заявления оппозиции по Украине
Глава МИД Турции Чавушоглу: Заявления оппозиции по Украине рискованны
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявление оппозиционных сил этой страны о необходимости занятия Анкарой конкретной позиции по Украине рискованны. Об этом он сказал в интервью Habertürk.
Министр отметил, что оппозиция призывает занять конкретную позицию с учётом того, что Турция — член НАТО. Чавушоглу заверил, что власти страны факт её членства в альянсе не забывают.
"Но посмотрите, мы единственная страна НАТО, которая имеет возможность разговаривать с двумя сторонами. Кто, кроме нас, может это? Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса", — сказал глава МИД.
Турецкая оппозиция же считает, что Анкара сможет поддерживать сбалансированные отношения с Россией в случае победы Кемаля Кылычдароглу на выборах президента. Но вместе с тем Турция якобы будет напоминать, что является членом НАТО.
Ранее другой кандидат в президенты Турции — Догу Перинчек — пообещал выйти из НАТО в случае победы. Ссылаясь на результаты опросов, он заявил, что 80% жителей страны в настоящее время считают США угрозой, а 70% называют Россию и Китай друзьями Турции.
ТАСС / Валерий Шарифулин