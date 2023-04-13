Глава МИД Турции резко отреагировал на заявления оппозиции по Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявление оппозиционных сил этой страны о необходимости занятия Анкарой конкретной позиции по Украине рискованны. Об этом он сказал в интервью Habertürk.

Министр отметил, что оппозиция призывает занять конкретную позицию с учётом того, что Турция — член НАТО. Чавушоглу заверил, что власти страны факт её членства в альянсе не забывают.

"Но посмотрите, мы единственная страна НАТО, которая имеет возможность разговаривать с двумя сторонами. Кто, кроме нас, может это? Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса", — сказал глава МИД.

Турецкая оппозиция же считает, что Анкара сможет поддерживать сбалансированные отношения с Россией в случае победы Кемаля Кылычдароглу на выборах президента. Но вместе с тем Турция якобы будет напоминать, что является членом НАТО.