Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией

Кандидат на пост турецкого президента Мухаррем Индже выступил за увеличение товарооборота с Россией и заявил, что РФ является одним из самых важных соседей Турции. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Политик прокомментировал слова главы управления по координации санкционной политики Госдепартамента Джеймса О'Брайена, который заявил, что США хотят увидеть резкое падение товарооборота между Россией и Турцией за счёт введённых санкций.

"Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с РФ. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с Россией", — заявил политик.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае победы планирует выстроить крепкие отношения с Россией, основанные на доверии. По словам Индже, Анкара хочет хороших взаимоотношений с Москвой, так как РФ является одним из важнейших соседей Турции.

Кандидат напомнил, что основная часть внешней торговли Турции осуществляется с Россией, к тому же между государствами налажено прекрасное взаимодействие в области туризма и энергоресурсов. Однако Анкара не намерена останавливаться на достигнутом и собирается выстроить с Москвой ещё более крепкие отношения, основанные на доверии, подчеркнул Индже.