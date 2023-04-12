Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией
Кандидат в президенты Турции Индже намерен строить доверительные отношения с РФ
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже. Обложка © ТАСС / DPA / Oliver Weiken
Кандидат на пост турецкого президента Мухаррем Индже выступил за увеличение товарооборота с Россией и заявил, что РФ является одним из самых важных соседей Турции. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Политик прокомментировал слова главы управления по координации санкционной политики Госдепартамента Джеймса О'Брайена, который заявил, что США хотят увидеть резкое падение товарооборота между Россией и Турцией за счёт введённых санкций.
"Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с РФ. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с Россией", — заявил политик.
Кроме того, он подчеркнул, что в случае победы планирует выстроить крепкие отношения с Россией, основанные на доверии. По словам Индже, Анкара хочет хороших взаимоотношений с Москвой, так как РФ является одним из важнейших соседей Турции.
Кандидат напомнил, что основная часть внешней торговли Турции осуществляется с Россией, к тому же между государствами налажено прекрасное взаимодействие в области туризма и энергоресурсов. Однако Анкара не намерена останавливаться на достигнутом и собирается выстроить с Москвой ещё более крепкие отношения, основанные на доверии, подчеркнул Индже.
Ранее другой кандидат в президенты Турции Догу Перинчек пообещал выйти из НАТО в случае победы. Ссылаясь на результаты опросов, он заявил, что 80% жителей страны в настоящее время считают США угрозой, а 70% называют Россию и Китай друзьями Турции.