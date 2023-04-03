"Пусть знает своё место": Эрдоган "захлопнул дверь" перед послом США
Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Турции Флэйка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил посла США в Анкаре Джеффа Флэйка в непрофессионализме и незнании регламента. После того как тот встретился с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу, турецкий лидер сообщил, что его двери для американского дипломата закрыты.
"Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает своё место", — приводит слова Эрдогана газета Star.
Он подчеркнул, что, если Флэйк не знает, как "должен работать посол", то он не удосужиться аудиенции с президентом Турции.
"Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь", — подчеркнул Эрдоган.
Ранее Лайф рассказывал, что действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку на участие в выборах главы государства. Также это сделал единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.