"Пусть знает своё место": Эрдоган "захлопнул дверь" перед послом США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил посла США в Анкаре Джеффа Флэйка в непрофессионализме и незнании регламента. После того как тот встретился с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу, турецкий лидер сообщил, что его двери для американского дипломата закрыты.

"Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает своё место", — приводит слова Эрдогана газета Star.

Он подчеркнул, что, если Флэйк не знает, как "должен работать посол", то он не удосужиться аудиенции с президентом Турции.