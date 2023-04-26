Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден был внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Как оказалось, он подхватил желудочный грипп. Беседа была остановлена в тот момент, когда журналист задал вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. В соцсетях заволновались, чем же вызвана такая длинная пауза в прямом эфире.

"Прежде всего, я желаю вам здоровья. Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей", — заявил Эрдоган после небольшой паузы.

Однако долго интервью не продлилось. Эрдоган ответил всего на два коротких вопроса, после чего модератор объявил о завершении интервью, поснив, что Эрдогану необходимо отдохнуть.