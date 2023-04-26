Политолог рассказала, повлияет ли плохое самочувствие Эрдогана на исход выборов в Турции

Плохое самочувствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не отражает ситуацию в стране, оно не скажется на выборах лидера республики. Об этом в беседе с Лайфом сообщила политолог Евгения Войко.

"[Проблемы со здоровьем Эндоргана] с одной стороны, конечно, не являются благоприятным сигналом с электоральной точки зрения, но в то же время они не отражают в общем-то те процессы, которые сейчас Турция, что называется, проживает и в которых находится президент Турции уже довольно длительное время", — подчеркнула она.

По словам эксперта, инцидент со здоровьем демонстрирует, что Эрдоган волнуется, ожидая выборы, а ещё имеет вес и ситуация с землетрясением. Войко также упомянула геополитический контекст, в который Турция и её президент активно вовлечены. Напряжённая обстановка и внутри страны. Как отметила политолог, Эрдоган довольно эмоционально реагирует на сюжеты, связанные с электоральной компанией. В частности, речь идёт о встрече посла США и лидера оппозиции.

Как подчеркнула Войко, ситуация с самочувствием Эрдогана является неприятным моментом, но нельзя говорить, что она исключительно повлияет на исход выборов. По словам политолога, недомогания президента можно списать на вирусы или уже имеющиеся проблемы со здоровьем. К слову, политику уже почти 70 лет.