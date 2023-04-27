На кону кресло президента: Что выиграет оппозиция Турции от "страшной болезни" Эрдогана

69-летний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган моложе своих соперников по предвыборной гонке, поэтому сделать из политика "дряхлого президента" оппозиции страны не удастся. Таким мнением поделился с телеканалом "360" политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Оппоненты могут спекулировать на том, что с 3 по 14 мая Эрдоган ещё не раз появится на публике. Поэтому в этот период главе государства следует показать, что находится в хорошей физической и политической форме, несмотря на небольшой сбой, считает Станкевич. Это, по его оценке, лишит соперников козырей.

"Проблемы со здоровьем Эрдогана едва ли смогут серьёзно повысить шансы оппозиции на успех в выборах. Основной соперник нынешнего турецкого президента Кемаль Кылычдароглу тоже не молодой атлет — ему 74 года. Вполне вероятно, что у него могут быть или аналогичные проблемы, или даже более серьёзные", — отметил политолог.