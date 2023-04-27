В администрации Эрдогана заявили, что президент "крайне силён и полон энергии"
Администрация Эрдогана: Президент "крайне силён" и продолжит управлять страной
Президент Турции Реджеп Эрдоган "крайне силён", а слухи о его состоянии здоровья распространяются специально, чтобы подорвать политические реалии. Об этом во время выступления в Стамбуле заявил руководитель департамента по коммуникациям офиса турецкого президента Фахреттин Алтун.
"Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии. Наш президент крайне силён, полон энергии и продолжит управлять страной ещё долгое время", — сказал он в эфире местных телеканалов.
Напомним, двумя днями ранее Реджеп Эрдоган внезапно прервал интервью в прямом эфире, почувствовав недомогание. В офисе президента заявили, что тот подхватил желудочный грипп. Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что политик якобы перенёс инфаркт, однако власти Турции уже опровергли эти сообщения. Тем не менее все выступления Эрдогана 26 апреля были отменены, как и намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам. Однако ради одного мероприятия он всё же сделал исключение — сегодня президент Турции намерен в онлайн-формате принять участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую". При этом уже стало известно, что выступление Эрдогана перенесли на более позднее время.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав