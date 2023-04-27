В администрации Эрдогана заявили, что президент "крайне силён и полон энергии"

Президент Турции Реджеп Эрдоган "крайне силён", а слухи о его состоянии здоровья распространяются специально, чтобы подорвать политические реалии. Об этом во время выступления в Стамбуле заявил руководитель департамента по коммуникациям офиса турецкого президента Фахреттин Алтун.