Власти Турции отреагировали на сообщения об инфаркте у Эрдогана
В администрации Эрдогана опровергли сообщения, что у него был инфаркт
В Турции центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения о том, что у него был инфаркт.
"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности", — следует из сообщения на странице центра в "Твиттере".
Там подтвердили информацию о том, что в четверг, 27 апреля, он в режиме видеосвязи примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую".
В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что состояние Эрдогана "очень хорошее", у лидера страны "лёгкая простуда".
Напомним, 25 апреля Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Как оказалось, он подхватил желудочный грипп. На 26 апреля публичные встречи Эрдогана были отменены. И это всё перед президентскими выборами в Турции, которые пройдут 14 мая.
kremlin.ru