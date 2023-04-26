КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 20:11

Власти Турции отреагировали на сообщения об инфаркте у Эрдогана

В администрации Эрдогана опровергли сообщения, что у него был инфаркт

В Турции центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения о том, что у него был инфаркт.

"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности", — следует из сообщения на странице центра в "Твиттере".

Там подтвердили информацию о том, что в четверг, 27 апреля, он в режиме видеосвязи примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую".

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что состояние Эрдогана "очень хорошее", у лидера страны "лёгкая простуда".

Эрдоган отменил намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам

Эрдоган отменил намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам

Напомним, 25 апреля Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Как оказалось, он подхватил желудочный грипп. На 26 апреля публичные встречи Эрдогана были отменены. И это всё перед президентскими выборами в Турции, которые пройдут 14 мая.

Обложка ©

kremlin.ru

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров