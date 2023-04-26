Власти Турции отреагировали на сообщения об инфаркте у Эрдогана

В Турции центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения о том, что у него был инфаркт.

"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности", — следует из сообщения на странице центра в "Твиттере".

Там подтвердили информацию о том, что в четверг, 27 апреля, он в режиме видеосвязи примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую".