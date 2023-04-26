Эрдоган отменил намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сможет 27 апреля дать интервью представителям четырёх турецких телеканалов. Об этом сообщает газета "Биргюн" на фоне сообщений о серьёзной болезни лидера страны.

Издание пишет, что лидер Турции должен был встретиться с представителями телеканалов Euro D, ATV Europe, NTV Europe и TRT World. Интервью должно было идти в прямом эфире.