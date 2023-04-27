Песков подтвердил, что сегодняшний телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится

Сегодняшний разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом состоится в 15:00 по московскому времени перед церемонией на "Аккую". Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем ориентировочно в три часа телефонный разговор Путина и Эрдогана", — сказал представитель Кремля.

Помимо телефонного разговора у главы государства запланировано совместное с Эрдоганом участие в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции "Аккую". Как уточнил Песков, мероприятие пройдёт в режиме ВКС.