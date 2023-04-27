Песков подтвердил, что сегодняшний телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится
Песков: Телефонный разговор Путина и Эрдогана ожидается 27 апреля в 15:00
Сегодняшний разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом состоится в 15:00 по московскому времени перед церемонией на "Аккую". Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем ориентировочно в три часа телефонный разговор Путина и Эрдогана", — сказал представитель Кремля.
Помимо телефонного разговора у главы государства запланировано совместное с Эрдоганом участие в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции "Аккую". Как уточнил Песков, мероприятие пройдёт в режиме ВКС.
Как писал Лайф ранее, в ходе телефонного разговора главы государств планируют обсудить двусторонние отношения стран, энергетическое сотрудничество, а также ситуацию на Украине.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев