Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным перед завозом топлива на АЭС "Аккую"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину перед началом церемонии завоза топлива на атомную электростанцию "Аккую". Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, его слова приводит "Sputnik Турция".

"Перед церемонией на АЭС "Аккую" президент Эрдоган проведёт телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным", — сказал он.

Президенты обсудят двусторонние отношения стран, энергетическое сотрудничество, а также ситуацию на Украине.