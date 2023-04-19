"Прямо в лоб": Макрону попали яйцом в лицо

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил яйцом в лицо на встрече с жителями региона Эльзас. Кто-то из присутствующих кинул его в лидера страны, когда тот общался с людьми.

После того, как это случилось, охрана закрыла голову президента и начала уводить его из толпы. Впрочем, для лидера Франции это не первый такой опыт. Яйцо в него уже прилетало в 2021 году. Вероятно, теперь поводом для такой выходки кому-то из французов послужила утверждённая в стране пенсионная реформа. Из-за неё Макрона освистали в Эльзасе.