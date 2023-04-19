"Прямо в лоб": Макрону попали яйцом в лицо
На встрече Макрона с жителями Эльзаса в него кинули яйцо
Президент Франции Эмманюэль Макрон получил яйцом в лицо на встрече с жителями региона Эльзас. Кто-то из присутствующих кинул его в лидера страны, когда тот общался с людьми.
В Эмманюэля Макрона попали яйцом. Видео © Twitter \ Xx17965797N
После того, как это случилось, охрана закрыла голову президента и начала уводить его из толпы. Впрочем, для лидера Франции это не первый такой опыт. Яйцо в него уже прилетало в 2021 году. Вероятно, теперь поводом для такой выходки кому-то из французов послужила утверждённая в стране пенсионная реформа. Из-за неё Макрона освистали в Эльзасе.
Напомним, масштабные акции против пенсионной реформы, сопровождающиеся беспорядками, начались 28 марта: на улицы по всей стране вышли 740 тысяч человек, а в Париже — 93 тысячи. Митингующие даже подожгли ресторан, в котором Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах президента. Однако это не помешало ему подписать закон о принятии нашумевшей реформы.
Twitter / Xx17965797N