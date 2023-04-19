Эрдоган: Путин по видео поучаствует в церемонии доставки топлива на АЭС "Аккую"

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии доставки топлива на атомную электростанцию "Аккую". Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он рассказал, что церемония доставки ядерного топлива на АЭС состоится 27 апреля. Как подчеркнул президент Турции, после этого "объект получит статус атомного".

"Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи", — сказал Эрдоган в эфире телеканала ТРТ