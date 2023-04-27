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27 апреля, 09:25

В Кремле высказались об отмене выступлений Эрдогана из-за "инфаркта"

Песков: В Кремле не знают о проблемах со здоровьем у Эрдогана

<p>Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS</p>

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Кремль не располагает информацией о том, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были проблемы со здоровьем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Владимир Путин в ближайшее время планирует пообщаться с турецким коллегой.

"Нам неизвестно ничего об этих трудностях. Мы готовимся к телефонному разговору сегодня и к содержательному общению двух президентов", — ответил Песков на брифинге на вопрос, готова ли РФ предложить помощь своих врачей на фоне появившихся в СМИ данных об "инфаркте" у Эрдогана.

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Напомним, ранее Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Как оказалось, политик подхватил желудочный грипп. Разговор пришлось остановить в тот момент, когда журналист задал вопрос о будущих перестановках в правительстве. Власти Турции уже опровергли сообщения, что у главы государства случился инфаркт. Эрдоган отменил намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам, но сегодня он намерен в онлайн-формате принять участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую".

Александр Юнашев
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