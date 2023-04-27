В Кремле высказались об отмене выступлений Эрдогана из-за "инфаркта"

Кремль не располагает информацией о том, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были проблемы со здоровьем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Владимир Путин в ближайшее время планирует пообщаться с турецким коллегой.

"Нам неизвестно ничего об этих трудностях. Мы готовимся к телефонному разговору сегодня и к содержательному общению двух президентов", — ответил Песков на брифинге на вопрос, готова ли РФ предложить помощь своих врачей на фоне появившихся в СМИ данных об "инфаркте" у Эрдогана.