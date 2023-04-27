Дал слово: В Турции объяснили, почему тяжело заболевший Эрдоган согласился на интервью

Президент Турции Тайип Эрдоган не стал отменять интервью местным телеканалам из-за своей болезни, потому что "дал слово", хотя его команда очень рекомендовала перенести встречу. Об этом пишет Hürriyet.

"Было очевидно, что президент Эрдоган на самом деле чувствует себя нехорошо, до выхода в эфир было очевидно, что у него желудочный грипп. Были настоятельные предложения отменить трансляцию. Но Эрдоган сказал: "Я дал слово. Я буду присутствовать на трансляции", — уточняет близкий к правительству колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

Перед эфиром помощники Эрдогана предупредили каналы, что турецкий лидер накануне работал 17 часов и плохо себя чувствует из-за болезни, продолжил автор публикации. Президенту стало хуже во время интервью, поэтому пришлось его приостановить в прямом эфире. Колумнист отметил достойное поведение оппозиции в сложившейся ситуации.

"Лидеры оппозиции отправили пожелания о скором выздоровлении. Это было хорошо с точки зрения привнесения элегантности в политику", — пояснил автор статьи.