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27 апреля, 08:07

Дал слово: В Турции объяснили, почему тяжело заболевший Эрдоган согласился на интервью

Hürriyet: Эрдоган сам настоял на интервью в прямом эфире, где ему стало плохо

Президент Турции Тайип Эрдоган не стал отменять интервью местным телеканалам из-за своей болезни, потому что "дал слово", хотя его команда очень рекомендовала перенести встречу. Об этом пишет Hürriyet.

"Было очевидно, что президент Эрдоган на самом деле чувствует себя нехорошо, до выхода в эфир было очевидно, что у него желудочный грипп. Были настоятельные предложения отменить трансляцию. Но Эрдоган сказал: "Я дал слово. Я буду присутствовать на трансляции", — уточняет близкий к правительству колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

Перед эфиром помощники Эрдогана предупредили каналы, что турецкий лидер накануне работал 17 часов и плохо себя чувствует из-за болезни, продолжил автор публикации. Президенту стало хуже во время интервью, поэтому пришлось его приостановить в прямом эфире. Колумнист отметил достойное поведение оппозиции в сложившейся ситуации.

"Лидеры оппозиции отправили пожелания о скором выздоровлении. Это было хорошо с точки зрения привнесения элегантности в политику", — пояснил автор статьи.

В Турции анонсировали мероприятие с участием Эрдогана, несмотря на его болезнь

В Турции анонсировали мероприятие с участием Эрдогана, несмотря на его болезнь

Напомним, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден был внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Как оказалось, он подхватил желудочный грипп. Беседа была остановлена в тот момент, когда журналист задал вопрос о будущих перестановках в кабинете министров.

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Татьяна Миссуми
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