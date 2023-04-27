Подключение Эрдогана к церемонии на АЭС "Аккую" перенесли на 16:00 мск
Подключение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по видеосвязи к церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" перенесено на 16:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в канцелярии лидера.
"Подключение по видеосвязи перенесено на 16:00", — сказал собеседник агентства.
Напомним, 25 апреля Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. По официальной информации, турецкий лидер подхватил желудочный грипп. Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что политик якобы перенёс инфаркт, однако власти Турции уже опровергли эти сообщения. Тем не менее Эрдоган отменил все выступления 26 апреля и намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам. Однако ради одного мероприятия он всё же сделал исключение — сегодня президент Турции намерен в онлайн-формате принять участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую".
ТАСС / Zuma