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8 мая, 07:51

Китай пригрозил ЕС последствиями в случае введения против него санкций

МИД Китая: Европейские санкции нарушат доверие и сотрудничество КНР и ЕС

Если Евросоюз введёт санкции против китайских компаний, то нарушит сотрудничество ЕС и КНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьёзно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире", — сказал он.

По словам дипломата, Китай призывает Евросоюз не следовать по ошибочному пути, иначе Пекин будет твёрдо защищать свои законные права и интересы.

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Напомним, сегодня стало известно о намерении ЕС ввести санкции против китайских компаний, которые якобы поставляют в Россию техническое оборудование. Как пишет FT, этот вопрос будет обсуждаться в середине мая.

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ТАСС / EPA / WU HAO

Светлана Оперук
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