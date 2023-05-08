Китай пригрозил ЕС последствиями в случае введения против него санкций
МИД Китая: Европейские санкции нарушат доверие и сотрудничество КНР и ЕС
Если Евросоюз введёт санкции против китайских компаний, то нарушит сотрудничество ЕС и КНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
"Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьёзно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире", — сказал он.
По словам дипломата, Китай призывает Евросоюз не следовать по ошибочному пути, иначе Пекин будет твёрдо защищать свои законные права и интересы.
Напомним, сегодня стало известно о намерении ЕС ввести санкции против китайских компаний, которые якобы поставляют в Россию техническое оборудование. Как пишет FT, этот вопрос будет обсуждаться в середине мая.
ТАСС / EPA / WU HAO