Китай пригрозил ЕС последствиями в случае введения против него санкций

Если Евросоюз введёт санкции против китайских компаний, то нарушит сотрудничество ЕС и КНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьёзно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире", — сказал он.

По словам дипломата, Китай призывает Евросоюз не следовать по ошибочному пути, иначе Пекин будет твёрдо защищать свои законные права и интересы.