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8 мая, 03:18

Евросоюз намерен впервые обсудить санкции против Китая за связи с Россией

FT: ЕС хочет ввести санкции против Китая за поставку России техоборудования

Еврокомиссия впервые с начала украинского конфликта предложила ввести санкции против китайских компаний, которые якобы поставляют в Россию техническое оборудование. В середине мая планируется обсуждение данного вопроса.


Как пишет Financial Times, ссылаясь на внутренний документ, в списке оказались семь китайских компаний, включая 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все эти компании занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники.

"Уместно включить некоторые компании в санкционный список в третьих странах, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", — сказано в проекте документа.

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ЕК не смогла включить атомный сектор России в "юбилейный" пакет санкций

Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия представит 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни. По данным неназванных европейских дипломатов, послы стран ЕС обсудят новые санкции на следующей неделе.

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Анатолий Симоненко
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