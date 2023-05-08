Евросоюз намерен впервые обсудить санкции против Китая за связи с Россией

Еврокомиссия впервые с начала украинского конфликта предложила ввести санкции против китайских компаний, которые якобы поставляют в Россию техническое оборудование. В середине мая планируется обсуждение данного вопроса.



Как пишет Financial Times, ссылаясь на внутренний документ, в списке оказались семь китайских компаний, включая 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все эти компании занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники.

"Уместно включить некоторые компании в санкционный список в третьих странах, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", — сказано в проекте документа.