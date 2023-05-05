11-й пакет антироссийских санкций уже не за горами, пишут СМИ

Еврокомиссия представит 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни. Об этом в пятницу сообщила газета Politico ("Политико") со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. По данным источников, послы стран ЕС обсудят новые санкции на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций может ограничить транзит товаров через территорию России. Целью этой меры является борьба с обходом уже введённых в отношении Москвы рестрикций. Также в ЕС рассматривают возможность отключения транспондеров (радиоответчиков) для судов.