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5 мая, 07:54

11-й пакет антироссийских санкций уже не за горами, пишут СМИ

Politico: Еврокомиссия предложит 11-й пакет санкций против РФ в ближайшие дни

Еврокомиссия представит 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни. Об этом в пятницу сообщила газета Politico ("Политико") со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. По данным источников, послы стран ЕС обсудят новые санкции на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций может ограничить транзит товаров через территорию России. Целью этой меры является борьба с обходом уже введённых в отношении Москвы рестрикций. Также в ЕС рассматривают возможность отключения транспондеров (радиоответчиков) для судов.

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Марина Калегина
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