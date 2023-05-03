КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 07:27

Раскрыто содержимое очередного пакета антироссийских санкций Запада

Bloomberg: Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через РФ

Евросоюз может ограничить транзит товаров через территорию России в рамках 11-го пакета санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По их данным, целью этой меры является борьба с обходом уже введённых в отношении Москвы рестрикций. Также в ЕС рассматривают возможность отключения транспондеров (радиоответчиков) для судов.

Кроме того, источники агентства сообщили, что США, Канада и Япония готовят собственные новые санкции в отношении России. В частности, Оттава работает над мерами, затрагивающими права человека, а также ограничениями против оборонной промышленности РФ.

Стало известно о тайной подготовке Запада к санкционной войне с Россией

Стало известно о тайной подготовке Запада к санкционной войне с Россией

ЕС введёт 11-й пакет санкций не раньше второй половины мая, отмечал на прошлой неделе глава МИД Польши Збигнев Рау.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Запад оказался в агонии из-за санкций против России. Политик призвала западные страны сначала разобраться с внутренними проблемами, а не учить РФ, ведь на это у них нет морального права.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
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