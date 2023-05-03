Раскрыто содержимое очередного пакета антироссийских санкций Запада

Евросоюз может ограничить транзит товаров через территорию России в рамках 11-го пакета санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По их данным, целью этой меры является борьба с обходом уже введённых в отношении Москвы рестрикций. Также в ЕС рассматривают возможность отключения транспондеров (радиоответчиков) для судов.

Кроме того, источники агентства сообщили, что США, Канада и Япония готовят собственные новые санкции в отношении России. В частности, Оттава работает над мерами, затрагивающими права человека, а также ограничениями против оборонной промышленности РФ.

ЕС введёт 11-й пакет санкций не раньше второй половины мая, отмечал на прошлой неделе глава МИД Польши Збигнев Рау.