Раскрыто содержимое очередного пакета антироссийских санкций Запада
Bloomberg: Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через РФ
Евросоюз может ограничить транзит товаров через территорию России в рамках 11-го пакета санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
По их данным, целью этой меры является борьба с обходом уже введённых в отношении Москвы рестрикций. Также в ЕС рассматривают возможность отключения транспондеров (радиоответчиков) для судов.
Кроме того, источники агентства сообщили, что США, Канада и Япония готовят собственные новые санкции в отношении России. В частности, Оттава работает над мерами, затрагивающими права человека, а также ограничениями против оборонной промышленности РФ.
ЕС введёт 11-й пакет санкций не раньше второй половины мая, отмечал на прошлой неделе глава МИД Польши Збигнев Рау.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Запад оказался в агонии из-за санкций против России. Политик призвала западные страны сначала разобраться с внутренними проблемами, а не учить РФ, ведь на это у них нет морального права.
ТАСС / Владимир Гердо