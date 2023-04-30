Стало известно о тайной подготовке Запада к санкционной войне с Россией

Американский лидер Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке антироссийских санкций ещё до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По данным Politico, в ноябре 2021 года президент США в ходе встречи с фон дер Ляйен в Овальном кабинете выразил обеспокоенность по поводу скопления российских военных у границы с Незалежной. При этом 46-й глава Соединённых Штатов основывался на данных своих спецслужб.

"Президент был очень обеспокоен. Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — отметил один из европейских чиновников.

Как уточняет Politico, после этой встречи команда главы ЕК тайно работала с администрацией Белого дома над пакетом ограничений против РФ.