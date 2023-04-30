КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 17:19

Стало известно о тайной подготовке Запада к санкционной войне с Россией

Politico: Запад начал думать над санкциями против России ещё в ноябре 2021 года

Американский лидер Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке антироссийских санкций ещё до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По данным Politico, в ноябре 2021 года президент США в ходе встречи с фон дер Ляйен в Овальном кабинете выразил обеспокоенность по поводу скопления российских военных у границы с Незалежной. При этом 46-й глава Соединённых Штатов основывался на данных своих спецслужб.

"Президент был очень обеспокоен. Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — отметил один из европейских чиновников.

Как уточняет Politico, после этой встречи команда главы ЕК тайно работала с администрацией Белого дома над пакетом ограничений против РФ.

Путин: Россия не будет ни к кому "лезть под одеяло"

Путин: Россия не будет ни к кому "лезть под одеяло"

Ранее Матвиенко заявила, что западные государства оказались в агонии из-за санкций против России. Она призвала эти страны сначала разобраться с внутренними проблемами, а не учить РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Санкции против России
  • США
  • Еврокомиссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров