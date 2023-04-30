Матвиенко заявила, что Запад оказался в агонии из-за санкций против России

Россия должна заниматься внутренней политикой и не обращать внимания на русофобские высказывания Запада. Эти страны сейчас находится в агонии, ведь они, вводя санкции против РФ, загнали себя в тяжёлую ситуацию. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия-1".

"Не надо ниоткуда выкарабкиваться. Нам надо заниматься внутренней политикой, развивать свою страну. Заниматься экономикой, чтобы она стала мощной. Мы от своих принципов не отступим, и будем и дальше вести такую принципиальную политику", — подчеркнула она.

Матвиенко призвала западные страны сначала разобраться с внутренними проблемами, а не учить Россию, ведь на это у них нет морального права.