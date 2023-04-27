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26 апреля, 21:46

Матвиенко назвала парламент России одним из самых демократичных в мире

Российский парламент является одним из самых демократичных и эффективных в мире, отличается открытостью, прозрачностью, качеством принимаемых законов. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В "Российской газете" опубликована её статья, приуроченная ко Дню российского парламентаризма.

"Несмотря на то что парламент Российской Федерации — один из самых молодых на планете, по открытости и прозрачности, по качеству принимаемых законов он, считаю, во многом превосходит парламенты других государств, включая те, история которых насчитывает столетия. Так что могу с уверенностью утверждать, что российский парламент — один из самых демократичных и эффективных в мире", — отметила Матвиенко.

Она считает, что эффективность парламента России основывается на двух составляющих. Прежде всего это способность к постоянному развитию, умение адекватно реагировать на всё новые вызовы. На второе место Матвиенко поставила "поистине федеративный характер демократического представительства". По её мнению, в парламентской системе России учтены "все уникальные особенности нашей огромной, самой большой в мире страны".

"И третье. Мы сумели настроить и реализовать плодотворное взаимодействие, сотрудничество с президентом и правительством, мы в тесной связке разрабатываем ключевые решения на благо народа и государства", — подчеркнула спикер.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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