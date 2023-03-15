Матвиенко: Россия никому не позволит себя изолировать

К России наблюдается огромный интерес в мире, а страна не будет самоизолироваться и не позволит это сделать другим государствам. Об этом в ходе пленарного заседания заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы никогда не позволим [себе] самоизолироваться, и мы никогда не позволим никому изолировать Россию. <...> Никакой изоляции России нет", — заявила Матвиенко.

По её словам, желание посетить Россию изъявило огромное количество спикеров парламентов из разных стран мира, а в Совфеде наблюдается плотный график по приёму представителей других государств.