Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 08:17

Матвиенко: Россия никому не позволит себя изолировать

К России наблюдается огромный интерес в мире, а страна не будет самоизолироваться и не позволит это сделать другим государствам. Об этом в ходе пленарного заседания заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы никогда не позволим [себе] самоизолироваться, и мы никогда не позволим никому изолировать Россию. <...> Никакой изоляции России нет", — заявила Матвиенко.

По её словам, желание посетить Россию изъявило огромное количество спикеров парламентов из разных стран мира, а в Совфеде наблюдается плотный график по приёму представителей других государств.

Путин отметил роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

Путин отметил роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу о серьёзных последствиях в случае изоляции России.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Артур Белкин
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров