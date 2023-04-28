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28 апреля, 15:32

Матвиенко ответила на вопрос Лайфа об участии в президентских выборах

Матвиенко заявила, что у неё "нет и не было" планов избираться в президенты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не намерена выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в следующем году. Об этом она заявила корреспонденту Лайфа в кулуарах Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Матвиенко заверила, что у неё "нет и никогда не было" планов участвовать в выборах на высший государственный пост. Видео © LIFE

"Нет, у меня таких планов нет и никогда не было",  заверила Валентина Ивановна.

Напомним, что семь лет назад Матвиенко рассмеялась над аналогичным вопросом и назвала его провокационным.

В 2017 году Валентина Матвиенко ушла от вопроса Лайфа от участия в президентских выборах. Видео © LIFE

Ранее Владимир Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. А вот о своём участии в кампании российский лидер пока не объявлял.

Александр Юнашев
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