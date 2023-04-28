КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 15:50

Путин: Россия не будет ни к кому "лезть под одеяло"

Путин: Запад пытается навязать всем свои правила, но РФ не будет им следовать

Запад маниакально разрушает правовую базу и каналы диалога, а также пытается навязать всем свои правила, которые "никто не видел". Однако Россия следовать этим правилам не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

"Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся", подчеркнул глава государства.

Путин: Запад ввинчивает в головы людей свои клише независимо от их позиции

Путин: Запад ввинчивает в головы людей свои клише независимо от их позиции

А ранее президент заявлял, что Запад рассчитывал на крах промышленности и финансовой системы России из-за санкций, однако этого не произошло, так как фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал. Также, по словам главы государства, коллективному Западу не удалось с наскока разрушить российскую экономику, но успокаиваться нельзя — они рассчитывают на среднесрочную перспективу.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров