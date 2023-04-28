Путин: Россия не будет ни к кому "лезть под одеяло"

Запад маниакально разрушает правовую базу и каналы диалога, а также пытается навязать всем свои правила, которые "никто не видел". Однако Россия следовать этим правилам не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

"Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся", — подчеркнул глава государства.