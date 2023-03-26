Путин: Запад ввинчивает в головы людей свои клише независимо от их позиции

У западных стран хорошо получается воздействовать на людей, ввинчивая им в головы свои штампы и клише. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Таким образом он отреагировал на слова журналиста Павла Зарубина о высказываниях, которые используют на Западе относительно того, что Москва и Пекин якобы создают новую ось.

"Вы сказали: "создающаяся ось". Вы употребили сейчас западное клише. Видите, как они удачно ввинчивают в голову даже людей нейтральных или не нейтральных, а не разделяющих их точку зрения, свои штампы. Это у них хорошо получается", — сказал он.