Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта

Страны Запада являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным глава государства напомнил, что всё началось с вооружённого конституционного переворота на Украине, после которого РФ вынуждена была защищать население Крыма, а впоследствии и Донбасса.

"Они (западные страны. — Прим. Лайфа) делают вид, что они тут ни при чём. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня ещё миллионы боеприпасов передают, технику и так далее", — добавил президент.