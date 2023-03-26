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26 марта, 11:58

Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта

Страны Запада являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным глава государства напомнил, что всё началось с вооружённого конституционного переворота на Украине, после которого РФ вынуждена была защищать население Крыма, а впоследствии и Донбасса.

"Они (западные страны. — Прим. Лайфа) делают вид, что они тут ни при чём. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня ещё миллионы боеприпасов передают, технику и так далее", — добавил президент.

Путин: Запад начинает строить новую ось наподобие той, что создавали фашистские режимы

Путин: Запад начинает строить новую ось наподобие той, что создавали фашистские режимы

Ранее Путин заявил, что Запад поставляет Украине "приличное количество" вооружения. При этом российский лидер подчеркнул, что ВСУ расходуют гораздо больше снарядов и военной техники, чем успевают производить их партнёры.

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kremlin.ru

Наталья Исакова
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