Путин заявил, что Запад поставляет Украине "приличное количество" вооружения

Западные страны поставляют Киеву "очень приличное" количество вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, комментируя планы Запада по военной помощи Украине.

"Конечно, мы видим, слышим, знаем об этих планах поставок. Вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков. Миллион — это много или мало? Очень приличное количество, это много", — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что ВСУ расходуют гораздо больше снарядов и военной техники, чем успевают производить их партнёры.