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25 марта, 17:46

Путин заявил, что Запад поставляет Украине "приличное количество" вооружения

Западные страны поставляют Киеву "очень приличное" количество вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, комментируя планы Запада по военной помощи Украине.

"Конечно, мы видим, слышим, знаем об этих планах поставок. Вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков. Миллион — это много или мало? Очень приличное количество, это много", — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что ВСУ расходуют гораздо больше снарядов и военной техники, чем успевают производить их партнёры.

Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном

Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном

Ранее президент РФ рассказал, сколько снарядов за сутки используют ВСУ. По его словам, в день украинские военные тратят до пяти тысяч боеприпасов.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин / POOL

Александр Юнашев
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