Борис Джонсон именовал себя "фюрером" и "королём" на посту премьера Британии

Бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, будучи на посту главы правительства, именовал себя не иначе как "фюрер" и "король, принимающий решения". Такие слова не стёрлись из памяти его подчинённых, и подробности появились в новой книге о премьерстве Джонсона.

Отрывок из мемуаров публикует газета Times. Книга "Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри" (Johnson at 10: The Inside Story) с интересными заявлениями бывшего премьера Великобритании вышла под авторством Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла.

"Я должен держать всё под контролем. Я фюрер. Я король, принимающий решения", — приводится цитата Джонсона.