Борис Джонсон именовал себя "фюрером" и "королём" на посту премьера Британии
Times: Борис Джонсон называл себя при подчинённых фюрером и королём
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, будучи на посту главы правительства, именовал себя не иначе как "фюрер" и "король, принимающий решения". Такие слова не стёрлись из памяти его подчинённых, и подробности появились в новой книге о премьерстве Джонсона.
Отрывок из мемуаров публикует газета Times. Книга "Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри" (Johnson at 10: The Inside Story) с интересными заявлениями бывшего премьера Великобритании вышла под авторством Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла.
"Я должен держать всё под контролем. Я фюрер. Я король, принимающий решения", — приводится цитата Джонсона.
Ранее Борис Джонсон заявил о планах баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала "Рада".