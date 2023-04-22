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22 апреля, 18:45

Борис Джонсон именовал себя "фюрером" и "королём" на посту премьера Британии

Times: Борис Джонсон называл себя при подчинённых фюрером и королём

<p>Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN</p>

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, будучи на посту главы правительства, именовал себя не иначе как "фюрер" и "король, принимающий решения". Такие слова не стёрлись из памяти его подчинённых, и подробности появились в новой книге о премьерстве Джонсона.

Отрывок из мемуаров публикует газета Times. Книга "Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри" (Johnson at 10: The Inside Story) с интересными заявлениями бывшего премьера Великобритании вышла под авторством Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла.

"Я должен держать всё под контролем. Я фюрер. Я король, принимающий решения", — приводится цитата Джонсона.

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Ранее Борис Джонсон заявил о планах баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала "Рада".

Ирина Фальке
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