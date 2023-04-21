Дмитрий Медведев пожелал "противно-сырой" Британии утонуть в морской пучине

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Великобританию вечным врагом России. Такой пост появился в пятницу в телеграм-канале политика. В нём Медведев критикует лондонский истеблишмент за новый виток антироссийских санкций в связи с приговором публицисту и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*. При этом российский политик удивился "святой уверенности" британской стороны в том, что наши должностные лица "будут биться в истерике" по этому поводу.

"Всё-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров — Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создаёт весьма причудливых тварей. Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия", — написал Медведев.

Напомним, что ранее Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным по всем трём статьям (о государственной измене, фейках об армии и участии в нежелательной организации) и приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Этот вердикт суда вызвал истерику у США, Великобритании и Канады. Послов этих трёх стран даже пришлось вызывать в российский МИД, чтобы напомнить им о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и воспрепятствования правосудию.