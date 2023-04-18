Где хотел спрятаться в США журналист Кара-Мурза*, получивший 25 лет за предательство Мосгорсуд вынес приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*. Его осудили по делу о госизмене и фейках про армию. Лайф выяснил, что он заработал столько, что ему хватило на роскошный особняк в США. 17 апреля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Julia Reinhart, redfin.com, compass.com

Владимира Кара-Мурзу*-младшего судили по делу о распространении фейков о российских Вооруженных силах, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. Все три дела в итоге были объединены в одно производство, расследование вёл Следственный комитет России.

По решению суда Кара-Мурза отправится в колонию строгого режима на 25 лет. Кроме этого, осужденный обязан будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, а после освобождения его также ждут ограничение свободы ещё на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет.

Уголовное преследование Кара-Мурзы* началось ещё в апреле прошлого года после его выступления в США 15 марта 2022 года перед членами палаты представителей штата Аризона. Следственный комитет завёл дело по статье 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, исполнении государственными органами своих полномочий). По этой статье ему грозило до 15 лет заключения.

Обвиняемый Кара-Мурза в Мосгорсуде. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

После задержания Басманный районный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу. Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как «является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии» и имеет «денежные средства в иностранных банках».

Летом появилось второе дело — по статье 284.1 УК (деятельность «нежелательной организации», максимальное наказание). Оно было связано с его работой на посту заместителя председателя «Открытой России». По нему Кара-Мурзе грозило 6 лет.

И, наконец, в октябре 2022 года его заподозрили в государственной измене (статья 275 УК) после трёх выступлений за рубежом: 8 октября 2021 года в Лиссабоне на парламентской ассамблее НАТО, 29 октября в Осло на Хельсинкском комитете и 29 марта 2022 года в Вашингтоне на Хельсинской комиссии конгресса США. По данным следствия, за консультации он получал по 30 тыс долларов. По этому делу максимальное наказание — до 20 лет заключения.

Видео © Агентство городских новостей “Москва” / пресс-служба Мосгорсуда

Суд над предателем вызвал бурную реакцию на Западе. На самом процессе, по сообщению Мосгорсуда, присутствовали 40 дипломатов из 24 стран: США, Великобритании, Германии, Фрранции, Австрии, Канады, Бельгии, Румынии, прибалтийских и скандинавских государств и даже Австралии и Новой Зеландии.

Такая яркая поддержка Кара-Мурзы лишь подтверждает подозрения, что для Запада оппозиционер — свой человек.

Кара-Мурза в Ельцинском центре в Екатеринбурге. Говорит, осуществил мечту, попав сюда. Фото © Twitter / Vladimir Kara-Murza

Как москвич Кара-Мурза стал подданным Великобритании

В России оппозиционер формально жил скромно. Всего пара адресов регистрации в Москве. Один адрес — на Овчинниковской набережной в 5 минутах хода от станции метро Новокузнецкая, что в историческом районе Замоскворечье. В одной из сталинок на четвёртом этаже расположена трёшка площадью почти 70 "квадратов".

А ещё бывший журналист проживал в квартире своей жены — Евгении Куликовой. Семейство можно было встретить в столичном районе Марьино на улице Люблинской, можно сказать, через дорогу от дома семьи другого известного оппозиционного сидельца — Алексея Навального.

Владимир Кара-Мурза и его супруга Евгения Кара-Мурза (Куликова). Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vladimir Kara-Murza

Если посмотреть, как и где семья Кара-Мурзы жила за рубежом, становится очевидным, что ставка была сделана на США. Путь на Запад начался с гражданства Великобритании. Лайф выяснил, что оно у оппозиционера имеется как минимум с 2005 года. Именно с этого времени Владимир Кара-Мурза встречается в списках избирателей в парламент страны.

Мужчина регистрировался в небольшом городке Уокинг в графстве Суррей на юго-востоке Англии в 35 км от Лондона. Город известен тем, что здесь родился знаменитый фантаст Герберт Уэллс, и здесь же была написана его "Война миров". Считается, что средний уровень образования населения города выше, чем в целом по стране. Здесь живут чуть более 50 тыс. человек, большинство из которых работают в столице — до неё примерно 50 минут по железной дороге.

Владимир Кара-Мурза и покойный сенатор Джон Маккейн. Фото © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Как Кара-Мурза обосновался в США и сколько там стоит его недвижимость

В последние годы семью гораздо чаще можно было встретить в США. Сам Кара-Мурза даже гордится своими связями с заокеанским политическим истеблишментом. В своих соцсетях он часто публиковал различные совместные снимки с представителями властей страны. Например, со старшим сенатором США от Иллинойса Диком Дурбиным. Дурбин — один из самых либеральных членов конгресса и, пожалуй, второй по влиятельности член демократического руководства сената с 2015 года.

Владимир Кара-Мурза и старший сенатор США Дик Дурбин. Фото © VK / Владимир Кара-Мурза

А вот оппозиционер беседует с очень влиятельным сенатором-республиканцем Марко Рубио — автором законопроекта о введении персональных санкций против президента России. Кстати, именно он в феврале 2017 года внёс в Конгресс США законопроект о переименовании улицы в Вашингтоне, на которой расположено российское посольство, с "Висконсин авеню" в "Борис Немцов плаза". И таких контактов у Кара-Мурзы — десятки.

Владимир Кара-Мурза и Марко Рубио. Фото © VK / Владимир Кара-Мурза

Немудрено, что семья оппозиционера в какой-то момент обосновалась в квартире в Вашингтоне в самом центре американской столицы в 10 минутах ходьбы от Белого дома. Здесь находится квартира площадью почти 100 "квадратов", состоящая из двух спален, салона и двух санузлов. По словам местных риелторов, жильё отлично подходит для приёмов гостей благодаря большой открытой планировке и огромному балкону с видом на внутренний двор.











После этого Кара-Мурза с домочадцами уехали за город и на какое-то время поселились в респектабельном двухэтажном таунхаусе площадью 126 кв м с тремя спальнями. Впрочем, к 2020 году семья уже покинула эту жилплощадь и значительно улучшила свои условия жизни. Кстати, в 2023 году оставленная Кара-Мурзой недвижимость заметно подорожала и сейчас оценивается почти в полмиллиона долларов.

























И, наконец, сейчас семейству принадлежит шикарный двухэтажный дом площадью под 400 "квадратов" по адресу: Surrey House Way, Centreville. В нём расположены 4 спальни, 2 гаража, 3 ванных. Известно, что дом был приобретён в мае 2020 года за 775 тыс. долларов. Сейчас такой стоит около 1 млн долларов.

* Признан иноагентом.

Откуда у Кара-Мурзы особняк в США? 0 Он купил на деньги, которые получал за предательство Он сам заработал деньги в России Ему помогли российские оппозиционеры

Авторы Евгений Кузнецов