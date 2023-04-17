Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил публициста и журналиста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с заседания.

По итогам рассмотрения дела журналист признан виновным по всем трём статьям: о госизмене, фейках об армии и об участии в нежелательной организации.

"Назначить наказание Кара-Мурзе В.В. в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии", — огласил вердикт судья Сергей Подопригоров.