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17 апреля, 08:47

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима

<p>Владимир Кара-Мурза. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Владимир Кара-Мурза. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мосгорсуд приговорил публициста и журналиста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с заседания.

По итогам рассмотрения дела журналист признан виновным по всем трём статьям: о госизмене, фейках об армии и об участии в нежелательной организации.

"Назначить наказание Кара-Мурзе В.В. в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии", — огласил вердикт судья Сергей Подопригоров.

Прокуратура запросила для Кара-Мурзы 25 лет колонии строгого режима

Прокуратура запросила для Кара-Мурзы 25 лет колонии строгого режима

Напомним, в апреле 2022 года на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей. В октябре ему предъявили обвинение в госизмене.

*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Андрей Бражников
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