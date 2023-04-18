КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 11:32

МИД вызвал послов трёх стран в связи с "грубым вмешательством в дела РФ"

В МИД РФ вызвали послов США, Великобритании и Канады

В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады. Как сообщили журналистам в пресс-службе российского дипведомства, их обвиняют в "грубом вмешательстве" в дела РФ и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.

"В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады", — указано в сообщении.

О чём именно идёт речь, в министерстве пока не уточнили.

Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией

Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла жёсткой критике послов США, Канады и Великобритании за заявления после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Она назвала высказывания иностранных дипломатов вмешательством во внутренние дела РФ. Напомним, 17 апреля оппозиционный политик получил 25 лет колонии строгого режима по трём обвинениям — в госизмене, фейках об армии и участии в деятельности нежелательной организации.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Telegram / МИД России

Наталья Исакова
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