МИД обратился с жёстким предупреждением к США и Британии из-за слов о приговоре Кара-Мурзе
МИД счёл слова послов Британии и США о Кара-Мурзе вмешательством в дела России
Владимир Кара-Мурза. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла жёсткой критике послов США, Канады и Великобритании за заявления после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Она назвала высказывания иностранных дипломатов вмешательством во внутренние дела России.
"Это прямое вмешательство во внутренние дела России. Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлечённые в эту подрывную работу дипломаты — выдворяться из России", — предупредила Захарова.
Представитель МИД предостерегла британские власти от политизации международной правозащитной тематики после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе. Она заметила, что Москва считает неприемлемыми высказывания посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт.
Напомним, в апреле 2022 года на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации ВС РФ. Позже Басманный суд столицы арестовал журналиста. В октябре ему предъявили обвинение в госизмене. Сегодня Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Латвия после оглашения вердикта запретила въезд десяти россиянам.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.