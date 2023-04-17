МИД обратился с жёстким предупреждением к США и Британии из-за слов о приговоре Кара-Мурзе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла жёсткой критике послов США, Канады и Великобритании за заявления после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Она назвала высказывания иностранных дипломатов вмешательством во внутренние дела России.

"Это прямое вмешательство во внутренние дела России. Любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлечённые в эту подрывную работу дипломаты — выдворяться из России", — предупредила Захарова.