МИД Британии вызвал российского посла из-за 25-летнего приговора Кара-Мурзе

Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании в связи с приговором публицисту и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*, имеющему помимо российского гражданство Соединённого Королевства. Об этом сообщает пресс-служба Форин-офиса.

"Великобритания вызвала российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы*, имеющего двойное гражданство", — говорится в сообщении.

В британском МИД заявили, что приговор якобы противоречит "обязательствам РФ по правам человека". Глава дипведомства Джеймс Клеверли добавил, что Лондон продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы и "призывать к его немедленному освобождению".