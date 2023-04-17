МИД Британии вызвал российского посла из-за 25-летнего приговора Кара-Мурзе
Посла РФ в Лондоне Келина вызвали в МИД Британии после приговора Кара-Мурзе
Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании в связи с приговором публицисту и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*, имеющему помимо российского гражданство Соединённого Королевства. Об этом сообщает пресс-служба Форин-офиса.
"Великобритания вызвала российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы*, имеющего двойное гражданство", — говорится в сообщении.
В британском МИД заявили, что приговор якобы противоречит "обязательствам РФ по правам человека". Глава дипведомства Джеймс Клеверли добавил, что Лондон продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы и "призывать к его немедленному освобождению".
Напомним, в апреле 2022 года на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации ВС РФ. Позже Басманный суд столицы арестовал журналиста. В октябре ему предъявили обвинение в госизмене. Сегодня Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.
*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
ТАСС / Сергей Бобылев