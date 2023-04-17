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17 апреля, 10:12

Песков не стал комментировать 25-летний приговор Кара-Мурзе

<p>Владимир Кара-Мурза. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Владимир Кара-Мурза. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор публицисту и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*. Он напомнил, что в Кремле никогда не комментируют судебные решения.

Сегодня Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным по всем трём статьям: о государственной измене, фейках об армии и участии в нежелательной организации и приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима

"Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз", — сказал Песков журналистам.

Напомним, в апреле 2022 года на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации ВС РФ. Позже Басманный суд столицы арестовал журналиста. В октябре ему предъявили обвинение в госизмене.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Александр Юнашев
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